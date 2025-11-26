サッカー日本代表の長友佑都（ＦＣ東京）が２４日付でインスタグラムを更新。食事の様子を投稿した。「晩餐」とつづり、元日本代表の内田篤人氏、吉田麻也（米・ＬＡギャラクシー）、森重真人（ＦＣ東京）との集合写真をアップ。また、「＃ブラジルワールドカップのＤＦライン」とハッシュタグを添えた。この投稿にファンからは「最高の４バック」「懐かしい」「ブラボー」「エグいメンバー」「最高だろ」などの反応が寄せら