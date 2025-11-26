歌手のマルシア（５６）が２３日付で自身のインスタグラムを更新。１７歳のときのショットと近影をアップした。「マルシアの真夜中の囁き」と書き出し、「１９８６年１１月２３日。１７歳の私が、大きな夢だけを胸に日本へ飛び込んだ日。あれから４０年。振り返れば、出逢ったすべての人が、私の歩みを照らしてくれました」と記した。「恩師・猪俣公章先生。スタッフの皆様。仲間たち。そして、どんな時も変わらず応援してく