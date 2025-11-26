お笑いトリオ・３時のヒロインのゆめっちが２２日付で自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。「【ご報告】１１月１７日に３１歳にアプデしました」と書き出し、「たくさんお祝いしてもらえて幸せな誕生日になりました。これからも周りの方に感謝しまくって生きていこうと思います！」とつづった。「そしてこの度、個人ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを立ち上げました！！！ゆめっちを感じて欲しくてアイコン