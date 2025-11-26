26日未明、名古屋市名東区のアパートで火事があり、住人の1人が死亡、1人が意識不明の重体です。 【写真を見る】26日未明に2階建てアパートで火事1人死亡・1人が意識不明の重体火元は1階部分の１室か名古屋・名東区 火事があったのは名東区名東本通3丁目の2階建てアパートです。 消防や警察によりますと26日午前1時すぎ「共同住宅が燃えている」などと、近くに住む人から119番通報がありました。 火は