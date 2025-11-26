人類が過去に二度経験した大規模な民族移動に続く「第三の大移動」が、いま現実味を帯びている。一方で、世界の人口は今世紀中にピークを迎え、その後急速に減少する見通しだ。そのため、この移動の波は、人口減少に悩む先進国の労働力や社会基盤を支える存在となる可能性も指摘されている。気候崩壊と人口減少が同時に進む世界で、人類はどこへ向かうのか？ 【画像】気候崩壊で10億人が移住…専門家が描く近未来新たな時代