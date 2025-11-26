＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ事前情報◇25日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞メルセデス・ランキング(MR)30位で出場40人の最後の1枠に入り、2年ぶり5度目の出場が決まった永井花奈は「出られることになって素直にうれしい」と喜んだ。この日は18ホールをチェック。午後から強風が吹き荒れたコースを入念に回り、「今週は自分よりうまい人しかいない。気楽に、ある意味開き直って、思い切り