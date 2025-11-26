25日夕方、愛知県日進市の市道が交わる交差点で原付バイクと中型トラックが出合い頭に衝突する事故があり、原付バイクを運転していた70代くらいの男性が意識不明の重体です。25日午後4時15分ごろ、日進市梅森町の市道が交わる交差点で、南進していた原付バイクと東進していた中型トラックが出合い頭に衝突する事故がありました。この事故で、原付バイクを運転していた70代くらいの男性が、病院に搬送されましたが意識不明の