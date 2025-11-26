この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。 ■これまでのあらすじ中学生の時から男性恐怖症で一時は父親とも話せなかった娘。そんな娘が立ち直り、彼氏ができたと知った母は涙が出るほど喜んでいた。しかし娘が連れてきたのは23歳も年上の男。18歳の子どもに手を出す大人がまともなはずがないと最初は拒絶する。しかし何も知らず向かい合わないわけには