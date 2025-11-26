アメリカ・カリフォルニア州のサンディエゴ動物園で、推定141歳とされるガラパゴスゾウガメが死にました。ロメインレタスやサボテンの実が大好物だったというメスのガラパゴスゾウガメ「グランマ」。“グランマ”は英語で“おばあちゃん”を意味し、その名の通り、長年愛されてきました。園によりますと、グランマは1930年ごろに動物園に迎えられ、温厚で恥ずかしがり屋な性格から、長年にわたり来園者やスタッフに親しまれてきま