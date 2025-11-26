ジャイアンツ戦で登板したカージナルスのソニー・グレイ＝9月、サンフランシスコ（）米大リーグで吉田の所属するレッドソックスは25日、カージナルスからトレードで通算125勝の先発右腕グレイを獲得したと発表した。36歳のグレイは今季、32試合で14勝8敗、防御率4.28だった。カージナルスには右腕フィッツとマイナーの左投手が移る。（共同）