Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。もし冬に停電してしまったら、あなたはどうやって寒さを凌ぎますか？突然の災害や事故で、体温が下がっているときや濡れてしまったとき、あなたはどう対処しますか？そんな非常時にはアウトドアヒーターが活躍の予感。電気やガスの供給が止まってしまっても、少しは暖を取れるかもしれ