ドル安優勢、ドル円も１５５円台に一時下落利下げを確実視する動き＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場はドル安が優勢となり、ドル円も一時１５５円台に下落した。市場では利下げ期待が強まっており、短期金融市場では利下げを確実視する動きが出ている。本日発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）や消費者信頼感指数も利下げ期待を後押しした。 米ＰＰＩは、ＦＲＢが重要視するコアＰＣＥ価格指数の算出に使用される部分