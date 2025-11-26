SNSのXが、アカウントの所在地を閲覧できる機能を導入したところ、アメリカ・トランプ大統領を支持する複数のアカウントの所在地がアメリカ国外であることがわかり、Xが国外からのプロパガンダに利用されているとの指摘が出ています。SNSのXは22日、投稿したアカウントの所在地を第三者が閲覧できる新機能を導入しました。所在地を表示することで、なりすまし投稿や誤った情報の拡散を防ぐ狙いがあるとみられています。アメリカメ