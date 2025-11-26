TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が26日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知した。公式Xは「第11回替え歌最強トーナメント年に1度の恒例企画！今年の審査員は現役プロレスラー51人」「電気イスゲーム2025開幕戦」の2本を紹介した。告知動画によると「第11回替え歌最強トーナメント」にはレイザーラモンRG、や団本間キッド、どぶろっく、野性爆弾くっきー！、エハラマサヒロ、お見送り芸人しんい