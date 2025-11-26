【モデルプレス＝2025/11/26】Snow Manの佐久間大介が主演を務める映画『スペシャルズ』（2026年3月6日（金）／配給：エイベックス・フィルムレーベルズ）より、公開日、本ポスター、主題歌情報、追加キャストなど、新情報が一挙に解禁された。【写真】Snow Manメンバー演じる切出翔（きれいで・しょう）比較ビジュアル◆主題歌Snow Man「オドロウゼ！」に決定本作の主題歌を、主演ダイヤ役を演じる佐久間が所属する、9人組アイド