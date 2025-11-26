Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。パートナーや友人に「いびきがうるさい」と指摘されても、正直なところ無意識な行為なので確認も対策も難しいですよね。そんな睡眠課題を可視化できるサービスや製品もいろいろありますが、今回は睡眠トラッキングといびき対策が同時にできる「Sleepmi Z3」を体験したレポートをお届けします。寝