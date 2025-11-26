UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 スラビア・プラハとビルバオの試合が、11月26日05:00にエデン・アレナにて行われた。 スラビア・プラハはユスパ・サンヤン（MF）、トマーシュ・ホリー（FW）、ルカシュ・プロボド（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ロベルト・ナバーロ（FW）、オイアン・サン