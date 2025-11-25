社交不安障害（あがり症）は、多くの人が経験する悩みですが、その症状が日常生活に支障をきたすほど深刻になることもあり、この障害は、他人と関わる場面で強い不安や緊張を引き起こし、身体的な症状も伴うことがあるそうです。では、この悩みをどう克服すればよいのでしょうか？治療方法や、日常的にできる対策について「よりどころメンタルクリニック桜木町」の斎藤先生に解決策を教えてもらいました。 監修医師：斎藤知之