ラジオ関西『Clip』水曜日では中四国地方（＝岡山・広島・島根・鳥取・山口・愛媛・高知・香川・徳島）の魅力に迫るコーナー「トコトン中四国！」を放送中。第8回目は鳥取県にフォーカスし、鳥取県関西本部の武坂さんに話を聞きました。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）☆☆☆☆中四国地方の日本海側に位置する、鳥取県。神戸からは2時間半ほどで訪れることができます。「おすすめの観光スポットはやはり鳥取砂丘