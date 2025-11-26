サンワサプライは11月25日、1ボタンのプログラマブルボタン「400-MAB211BK」を同社の公式Webショップ「サンワダイレクト」やAmazonなどで発売した。販売価格は3180円。●Bluetooth対応のプログラマブルボタン 複雑な操作もこれ一つで完結新製品は、1つのボタンに最大8つの機能を割り当てることができるBluetoothプログラマブルボタン。楽譜や資料のページめくりに使用するページターナーとしても活用できる2Way仕様だ。サイズ