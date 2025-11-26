【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）の初単独主演映画『スペシャルズ』の劇場公開日が、2026年3月6日に決定。さらに、本ポスター、主題歌情報、追加キャスト、ムビチケ情報など、新情報が一挙に解禁となった。 ■主題歌はSnow Man！ 映画『スペシャルズ』は、年齢も性格もバラバラな＜孤高のプロの殺し屋たち＞が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分の暗殺をもくろみ、その親分が必ず訪れる