女優の瀧本美織（34歳）が、11月25日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。最近“窮地に追い詰められたこと”を語った。来年1月にスタートする連続ドラマ「身代金は誘拐です」（読売テレビ・日本テレビ系）でダブル主演を務める瀧本と勝地涼が、番組のインタビューに対応。作品の内容にちなみ、最近“窮地に追い詰められたこと”について質問を受ける。これに瀧本は「窮地に…ですか？ 最近、ナンパされること