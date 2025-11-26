タレントの村重杏奈（27歳）が、11月25日に放送されたバラエティ番組「ちゃちゃ入れマンデー」（関西テレビ）に出演。パンが大好きで、中でも「食パンが一番好き」と語った。番組は今回、「関西のご当地チェーン店大調査SP」と題し、特定のエリアのみで絶大な人気を獲得している人気チェーン店を紹介。奈良のパン屋さんがVTRで紹介されたあと、「村重さんはパンとかは？」と振られたゲストの村重は「私、パン、大好きで。食パンが