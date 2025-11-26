中国国営放送局・北京電視台のメディアプラットフォーム・北京時間は25日、「日本はなぜ奇襲が好きなのかを4点から分析」と題する文章を掲載した。著者は同メディア評論員の李蔵宇（リー・ツァンユー）氏。李氏は冒頭で、「日本は中国を奇襲するのか？彼らは中国を奇襲する度胸があるのか？」「私たちはどうすべきか？準備はできているのか？」などと読者に問い掛けた上で、小泉進次郎防衛相が23日、沖縄県与那国島などを視察し、