中日などで活躍した元プロ野球投手・郭源治氏（69）を父に持つ俳優の佳久創（かく・そう、35）と双子の兄で元社会人野球選手の佳久耀（かく・よう、35）がドラマ初共演を果たす。創が秘書役でレギュラー出演しているフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）第9話（26日）に、耀もゲスト出演。劇中も双子役で、創は「まさか役者ではない双子の兄と共演できるとは夢にも思わなか