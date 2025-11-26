秋田市の大森山動物園でクマが飼育舎から一時的に脱走した問題で、沼谷純市長は２５日の定例記者会見で、クマは飼育員が鍵をかけ忘れた扉から脱走したと明らかにした。全国で野生のクマによる人身被害が多発する中での失態に、沼谷市長は「不安な思いをさせてしまった」と陳謝した。同園は２６日から営業を再開する。（菊池蓮）同園によると、クマが脱走したのは、飼育舎を構成する展示スペースの裏側にある鉄製の扉。そのまま