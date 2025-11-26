26日未明、名古屋市名東区の2階建てアパートで火事があり、住人の男性2人が搬送され、1人が死亡、1人が意識不明の重体です。警察と消防によりますと、26日午前1時過ぎ、名東区名東本通3丁目の木造2階建てアパートで「共同住宅が燃えている」などと119番通報が相次ぎました。消防車など17台が駆け付け、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、アパート1階の火元とみられる部屋が全焼し、2階の部屋にも