惜しまれつつ引退--FRIDAYの初表紙になります。率直なお気持ちを教えてください。「メッチャ嬉しいです！グラビア活動はもう３年半ほどやっていますが、実は雑誌の表紙を飾ったことはあまりなくて、今回で３回目なんですよ」--ＹｏｕＴｕｂｅｒでありながら、’22年にグラビアデビューされて、’23年に１st写真集発売と、グラビアでも活躍されていますよね。「思い返せばロケットスタートでしたね。デビュー後すぐに表紙に使って