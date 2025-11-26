【漫画】本編を読む【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】日常で時折ふと感じる違和感。「あの家のおばあさん、いつも外を見ているのはなぜだろう」「子どもの想像力は豊かだけれど、もしかすると見えているものはこの世のものではないのか」。そんな疑念は、考えれば考えるほど頭から離れなくなるものだ。そんな日常のぼんやりとした不安を描いたホラー漫画が『不安の種*』（中山昌亮/秋田書店）。どの話も数ページで完結す