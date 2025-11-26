◆２年連続２回目出場金子駆大（２３）＝ＮＴＰホールディングス＝関西オープン、三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ優勝２０２５年シーズンの国内男子プロゴルフツアー最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップは１２月４日から４日間、東京・稲城市の東京よみうりＣＣ（７００２ヤード、パー７０）で開催される。今季のツアー優勝者をはじめ、賞金ランク上位者ら総勢３０人が出場。スポーツ報知では連載で、出場予定の選手を