国連のグテレス事務総長（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】国連総会のベーアボック議長（ドイツ）と安全保障理事会の今月の議長国、シエラレオネのカヌ国連大使は25日、来年末に任期満了を迎えるグテレス事務総長の後任選出作業を始めるとの書簡を全加盟国に送付した。両氏は書簡で加盟国に候補者の推薦を要請し、初の女性事務総長の就任に向け「検討を促す」と期待を込めた。安保理が候補を来年秋ごろまでに選出し、総会