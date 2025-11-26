元おニャン子クラブB組の山崎真由美（53）が、18日発売の『週刊FLASH』に登場した。26日までに、新規カットが公開となった。【写真】奇跡の53歳！32年ぶりグラビア披露の山崎真由美が新カット32年ぶりとなるグラビアを披露した。袋とじ8ページで、53歳という年齢を感じさせない美しい姿を見せている。インタビューではおニャン子当時の思い出について語っている。同誌には、田村保乃、村井優、小島凪紗、石田優美、佐々木美