アイドルグループ「SKE48」の相川暖花さんが、運転免許証の更新に伴って顔写真も新しくした経過を明かしています。 【写真を見る】【 SKE48 】相川暖花「ヴィランズ味は薄まった」運転免許証更新で顔写真も更新フォロワーがエール “免許証は盛れない” 相川さんは「免許更新行ったからやっとこの『ヴィランズに居そう』って言われてきた免許卒業出来てアツい」とテキスト。その投稿に添えられた写真は、髪をまとめていて