2025年10月24日にホンダが発売した「ヴェゼル e:HEV RS」。コンパクトSUVであるヴェゼルの新グレード追加となり、ホンダ伝統の「RS」を冠するモデルとなる（写真：三木 宏章）【写真を見る】新グレード登場、ホンダ「ヴェゼル e:HEV RS」の内外装を確認。e:HEV Zと比較（69枚）「ヴェゼル e:HEV RS」の存在意義は高められた走行性能にある。歴代RSがそうであったように、握りこぶしひとつぶんと、わずかなハンドルの操作量に対して