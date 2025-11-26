高市早苗総理は就任早々、中国の習近平国家主席との日中首脳会談に挑んだ。そして帰国後、立憲民主党・岡田克也元外務大臣による台湾有事の認識を問う質問に対して、高市総理は「戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る」と発言した。【映像】30秒でわかる「存立危機事態」の意味（図あり）そもそも「存立危機事態」とは、2015年に安倍政権が成立させた安保法制の中で、新しく