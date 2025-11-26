きょう２６日（水）は、太平洋側では日差しが戻る所が多くなりそうです。日本海と関東沖を通過した低気圧はそれぞれ東北沖へと進む見通しです。一方、東シナ海からは高気圧が張り出すため、日本付近は一時的に西高東低の気圧配置となるでしょう。西日本から東日本の太平洋側は、きのうの雨から一転して、晴れる所が多いでしょう。山陰から北陸にかけての日本海側と北日本は雨や曇りの天気が続きそうです。特に北陸では昼過ぎまで大