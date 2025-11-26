高校生の娘を殺害された母親が、大学生に向けて命の大切さを訴えました。2015年に東京・江戸川区で、当時高校生だった娘の岩瀬加奈さん（当時17）を殺害された母親・裕見子さんが中央大学で講演しました。裕見子さんは学生の前で娘を失った当時の経験をもとに、「被害者にも加害者にもならないよう、命を大切にしてほしい」と訴えました。