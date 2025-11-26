東京・新宿区でタクシー同士が衝突し、3人がけがをしました。26日午前0時ごろ、新宿区四谷の交差点で直進してきたタクシーと右折しようとしたタクシーが衝突し、1台がひっくり返りました。この事故で、直進してきたタクシーに乗っていた女性客3人が打撲するけがをして、病院に運ばれました。警視庁が詳しい事故の原因を調べています。