お笑いコンビ、クロスバー直撃の渡邊センス（41）が写真週刊誌「フライデー」発行元の講談社に損害賠償計1100万円などを求めた訴訟の判決が25日、東京地裁で行われ、葛西功洋裁判長は賠償金計220万円の支払いを命じた。渡邊は「完全に勝ったりました」と喜び、自作の「勝訴」と書かれたライトで光るボードも披露した。23年末の「週刊文春」のダウンタウン松本人志（62）に関する報道に関連し「フライデー」が掲載した、18年実施の