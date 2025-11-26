記者の目4月23日の完成報告会から取材できる機会は大方、足を運んだ。興収、動員が急伸していく中で、驚異的なヒットの要因は何かと考え、探ってきた。10月30日に東京国際映画祭で行われた李監督との対談中で、山田洋次監督（94）が指摘した分析を聞き、取材を積み重ねた中で考えていたことと一致した。山田監督は「2人の男の話が柱だと普通、女性が介在し三角関係になる。この映画は芸と血筋という、どうしようもない不条理なも