吉沢亮（31）の主演映画「国宝」が、6月6日の初日から24日までの公開172日間で興行収入（興収）173億7739万4500円、動員1231万1553人を記録。03年「踊る大捜査線THE MOVIE2レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督）が22年守った、173億5000万円の実写日本映画興収記録を塗り替えた。配給の東宝が25日、発表した。「国宝」は作家・吉田修一氏（57）が3年間、歌舞伎の黒衣をまとい楽屋に入った経験を元に執筆。17年に朝