新車76万円で“3人乗れる”!?神奈川県伊勢原市に本社をかまえる株式会社バブルが、3輪トライクの新シリーズ「COCOシリーズ」の全7色のカラーバリエーションと新装備を搭載した改良モデルを2025年11月13日に発表しました。COCOシリーズは、バブルが展開する従来モデル「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」をベースに、快適性とデザイン性を大幅に進化させた最新モデルです。今回は特徴や反響について、担当者に話を聞きました。全