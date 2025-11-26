今日26日(水)は関東や東北、北海道で濃霧注意報が発表されている所があります。昼前にかけては濃い霧がかかって見通しの悪くなる所があるため、車を運転する際などは特に注意が必要です。関東、東北、北海道に濃霧注意報が発表中今日26日(水)午前6時30分現在、東京都を含む関東や長野県、東北、北海道で濃霧注意報の発表されている所があります。SNSの投稿や各地のライブカメラ映像などによると、関東でも埼玉県や千葉県、茨城県な