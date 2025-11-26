ジャパンCにおいて、優勝馬が2着馬につけた最大着差は03年タップダンスシチーが2着ザッツザプレンティにつけた「9馬身」である。馬場は重。タップダンスシチーは逃げ・先行タイプ。展開次第では大きな着差となる可能性を秘めた条件ではあったが、それを差し引いても、やはり当時のタップダンスシチーのツボにハマった時の強さは、なかなかのものがあった。実は、それまで重馬場では4、5着に終わっていたタップダンスシチー。