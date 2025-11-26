前橋市の小川晶市長（４２）が、既婚の男性職員とホテルに１０回以上行った問題を受けて２７日に辞職する見通しとなった。市議会の辞職要求に応じることになった形で、２７日の本会議で同意されれば、５０日以内に市長選が行われる。市長選に向けた動きも活発化しそうだ。「不信任決議案が出る前に政治家は出処進退を自分で決断すべきだ」市議会の富田公隆議長は２５日、市内で記者団に述べ、小川市長から退職願を受け取った