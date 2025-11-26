ロシアとウクライナの戦争終結に向けた和平案をめぐり、アメリカとロシアの代表団がアラブ首長国連邦の首都アブダビで協議したことがわかりました。複数の欧米メディアによりますと、アメリカのドリスコル陸軍長官は24日と25日、アブダビでロシアの代表団と協議したということです。戦争終結に向けたアメリカ主導の和平案をウクライナやヨーロッパ各国による修正を踏まえた上で、改めて提示したとみられます。ドリスコル氏はまた、