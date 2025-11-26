アメリカで七面鳥の料理を楽しむ感謝祭を前に、食卓に上がる予定だった七面鳥に大統領が恩赦を与える恒例の行事が行われました。トランプ大統領「ゴブル、重要なことを伝える。君に無条件の恩赦を与える」アメリカでは11月の第4木曜日を「感謝祭」として祝い、家族で七面鳥の丸焼きを食べる習慣があり、歴代の大統領が毎年感謝と罪滅ぼしとして、七面鳥に恩赦を行っています。今年はトランプ大統領が「ゴブル」と「ワドル」の2羽に