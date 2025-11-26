アメリカのトランプ大統領は、ウクライナの和平計画の合意に向け、ロシアのプーチン大統領とモスクワで会談するようウィットコフ特使に指示したことを明らかにしました。トランプ大統領は25日、和平計画をめぐるロシアとウクライナの意見の相違について、「わずかしか残っていない」と自らのSNSに投稿しました。そのうえで、和平計画の合意に向け、モスクワでプーチン大統領と会談を行うようウィットコフ特別大使に指示したことを