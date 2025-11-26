上空に寒気が流れ込んでいる影響で、日本海側ではきのうから大気の不安定な状態が続いています。きょうも昼頃にかけて、北陸などで発雷確率が高くなっていて、雷を伴った雨に注意が必要です。午後になると、雨の範囲は狭くなって、日本海側も次第に雨はやんでくるでしょう。一方、きのうは雨となった太平洋側は朝から広く晴れ間がありそうです。ただ、関東地方には広い範囲に濃霧注意報が出ています。昼前まで霧が出るところがあり