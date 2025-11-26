天皇ご一家は、東京デフリンピックの水泳競技を観戦されました。25日にご一家は水泳の会場を訪れ、陛下は大会関係者に国際手話を交えてあいさつし、「本当に楽しみにして参りました」と言葉でも伝えられました。皇后さまとラオスから帰国後初の公務となる愛子さまは、手話で「お会いできてうれしいです」などとあいさつされました。400メートルメドレーリレーの決勝は日本代表が男女とも銅メダルを獲得し、ご一家は「行け」の“サ